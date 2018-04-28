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Орловские газовики поддержали акцию «Зеленая весна – 2018»

Более тысячи сотрудников двух компаний приняли участие в работах по благоустройству родных городов и поселков.

Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна - 2018", организатором которого выступил Неправительственный фонд им. Вернадского, стартовал в апреле. Традиционно активное участие в большом субботнике приняли орловские газовики. Силы сотрудников компаний ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» и АО «Газпром газораспределение Орёл» были направлены на озеленение парков и скверов родных городов и поселков Орловской области, наведение порядка на прибрежных территориях водоемов. Другая половина «зеленой» армии газовиков занималась благоустройством и озеленением территорий производственных баз филиалов и участков, наведением порядка в прилегающих зонах. За несколько дней дружной и полезной работы активисты привели в порядок в общей сложности более 25 объектов, провели субботник на территории, прилегающей к центральным офисам. Участники акции собрали десятки мешков с мусором, очистили тротуары и обочины дорог.
«Мы считаем делом чести участие в экологических мероприятиях, - отметил руководитель компаний Александр Грачев. – Наши предприятия ведут единый курс на экологическую прозрачность и всегда готовы к конструктивному диалогу и сотрудничеству со всеми, кто заинтересован улучшать экологическое качество жизни региона».
Не случайно газовики сами активно принимают участие в мероприятиях, организованных общественными движениями, рабочими коллективами других предприятий. Так наши сотрудники дружно поддержали еще и городскую экологическую акцию по благоустройству орловского парка «Дворянское гнездо».



Орловское Информбюро
28 апреля 2018 года

 


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