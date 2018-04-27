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Труппа театра «Свободного пространства» гастролирует по Орловской области

В минувший вторник в центральном ДК Змиёвки актёры давали спектакль «Африка» для юных зрителей Свердловского райцентра. А накануне «Африку» увидели и школьники посёлка Кромы.

Выездной театр начинается вовсе не с вешалки. Аппаратура, декорации, реквизит – все привезли с собой. До начала спектакля ещё полтора часа. Рабочие подготавливают сцену, звукорежиссёр проверяет в порядке ли музыкальное оформление спектакля. Актёры тем временем приводят в порядок костюмы, накладывают грим, и вспоминают повадки своих героев – им сегодня предстоит перевоплотиться в обитателей саванны. Именно они главные действующие персонажи спектакля «Африка».
Виктория Саленкова, актриса театра «Свободное Пространство»: «Как показывают наши прошлые выезды – реакция очень хорошая, что не может нас не радовать. Дети хорошо принимают, аплодируют. Во время спектакля идёт контакт, зрители что-то говорят, подсказывают, помогают положительным героям».
«Африка» - это история о становлении человека – человеком. О том, что он из царства животных, но именно ему принадлежит весь мир. Но он должен воспользоваться этим правильно, и, самое главное, понять, что для него дороже всего на свете.
Андрей Григорьев, актёр театра «Свободное Пространство»: «Что такое счастье? В конце все узнают, что это не просто слово, это и семья, и дети, и дружба, и храбрость».
По сюжету, существует древнее пророчество, что человек будет править всем миром. Но для этого он должен пройти через предательство и обман, влюбиться, создать семью и сотворить чудо - а оно – проще некуда.

Гастроли по районам области труппа «Свободного пространства» продолжит только в сентябре, со стартом нового театрального сезона. В планах у них Верховье, Мценск, Колпна и Глазуновка.


Антон Киселёв
27 апреля 2018 года

 


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