Новости версия для печати В Орле состоялся конкурс «Мисс Студенчество-2018» 17 «умниц и красавиц» оспаривали лидерство. Причем, учитывались не только внешние данные, но также артистизм, интеллект и даже спортивные успехи. Ведь одним из этапов, который нужно было пройти, чтобы попасть в финал, - сдать нормы ГТО.



Конкурс «Мисс студенчество» проходит уже в пятый раз. Но в этом году состав участниц уникален тем, что кроме студенток вузов в конкурсе принимали участие и представительницы Банковской школы, Мезенского педагогического колледжа и Колледжа искусств и культуры.



Конкурс молодости и красоты начался с «визитной карточки» каждой участницы, после чего девушкам предстояло удивить строгое профессиональное жюри своими творческими способностями.



Все 17 участниц, как на подбор, - одна краше другой. Девушки признаются - выглядеть на «отлично» не так-то просто, но они готовы поделиться секретом.

Татьяна Курапова, участница конкурса «Мисс Студенчество»: «Настоящая девушка должна быть спортивной, красива и внешне и внутренне». Кстати, продемонстрировать наличие интеллекта можно было, ответив на вопросы ведущего, а красоту - дефилируя в вечерних туалетах.



Подведение итогов и объявление победительницы – самый ответственный момент. В 2018-м титул «Мисс Студенчество» достался студентке института культуры Виктории Ротарь. Она будет представлять нашу область на всероссийском конкурсе.

Анна Тихомирова, начальник Управления молодежной политики департамента внутренней политики и развития местного самоуправления области, директор конкурса «Мисс Студенчество»: «За девушку должно быть не стыдно – не стыдно нам, не стыдно региону, потому что она будет представлять не лично себя, свою семью, свой вуз, она будет представлять весь наш регион».





Юлия Опанасюк

27 апреля 2018 года







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