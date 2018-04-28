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В Орле завершился V областной вокально-хоровой фестиваль «Не стареют душой ветераны»Талантом, задором и любовью к жизни поделились артисты «золотого возраста». Фестиваль завершился большим гала-концертом.
В этом году фестиваль собрал более 35 участников из всех районов области. Плюс - гости из соседних регионов, выступление которых шло вне конкурса. Каждый коллектив представлял на строгий суд зрителей и жюри свою творческую программу.
О том, как растет популярность фестиваля хорошо знают в Среднерусском институте управления-филиале РАНиГС. Уже который год подряд он проходит именно на его сцене.
Анатолий Аксютин, председатель жюри фестиваля: «Люди проявляют интерес, и это самое главное, что может быть в искусстве, потому что искусство не терпит насилия. Если душа лежит, значит это идет по законам искусства и законам сцены. Это вызывает интерес и у зрителей».
Фестиваль самодеятельного художественного творчества - совместный проект сразу нескольких общественных организаций. Он проводится с 2014 года, и каждый раз посвящается какому-либо знаменательному событию. В этот раз таким событием стала знаковая дата -75 лет освобождения Орла от фашистов.
Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС при Президенте РФ: «Количество желающих участвовать в нем каждый год увеличивается. В этом году приехали новые коллективы. Фестиваль шел два дня, но если бы им дали волю, то они пели бы неделю. Мы со своей стороны это естественно приветствуем».
Участников фестиваля поприветствовал и глава региона Андрей Клычков.
Творческая феерия длилась два дня. В число победителей попали свыше 200 участников.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я абсолютно уверен, что в Орловской области есть самое главное: есть люди, которые своим трудом, своей любовью, своим творчеством, своим желанием показать в лучших красках, в лучшем свете свой патриотизм. Они делают это лучше, чем многие органы государственной власти».
Среди лауреатов были и уже опытные участники, и совершенно молодые коллективы, которым еще предстоит занять достойное место на песенном олимпе «золотого возраста».