Новости версия для печати В Орле завершился V областной вокально-хоровой фестиваль «Не стареют душой ветераны» Талантом, задором и любовью к жизни поделились артисты «золотого возраста». Фестиваль завершился большим гала-концертом.



В этом году фестиваль собрал более 35 участников из всех районов области. Плюс - гости из соседних регионов, выступление которых шло вне конкурса. Каждый коллектив представлял на строгий суд зрителей и жюри свою творческую программу.

Анатолий Аксютин, председатель жюри фестиваля: «Люди проявляют интерес, и это самое главное, что может быть в искусстве, потому что искусство не терпит насилия. Если душа лежит, значит это идет по законам искусства и законам сцены. Это вызывает интерес и у зрителей». О том, как растет популярность фестиваля хорошо знают в Среднерусском институте управления-филиале РАНиГС. Уже который год подряд он проходит именно на его сцене.

Павел Меркулов, директор Среднерусского института управления-филиала РАНХиГС при Президенте РФ: «Количество желающих участвовать в нем каждый год увеличивается. В этом году приехали новые коллективы. Фестиваль шел два дня, но если бы им дали волю, то они пели бы неделю. Мы со своей стороны это естественно приветствуем». Фестиваль самодеятельного художественного творчества - совместный проект сразу нескольких общественных организаций. Он проводится с 2014 года, и каждый раз посвящается какому-либо знаменательному событию. В этот раз таким событием стала знаковая дата -75 лет освобождения Орла от фашистов.



Участников фестиваля поприветствовал и глава региона Андрей Клычков.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я абсолютно уверен, что в Орловской области есть самое главное: есть люди, которые своим трудом, своей любовью, своим творчеством, своим желанием показать в лучших красках, в лучшем свете свой патриотизм. Они делают это лучше, чем многие органы государственной власти». Творческая феерия длилась два дня. В число победителей попали свыше 200 участников.

Среди лауреатов были и уже опытные участники, и совершенно молодые коллективы, которым еще предстоит занять достойное место на песенном олимпе «золотого возраста».





Оксана Гранн

27 апреля 2018 года







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