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В Орле установлена мемориальная доска в честь пожарных, погибших при исполнении профессионального долга

Также сегодня официально одна из улиц города Орла получила название «Героев пожарных».

В последнюю пятницу апреля в МЧС России принято вспоминать коллег, погибших при исполнении служебного долга. Для орловских огнеборцев этот день стал особым: в Орле появилась мемориальная доска и улица Героев-пожарных. Скорбное торжество собрало не только действующих пожарных и ветеранов службы, но и первых лиц области.
В новой истории орловская пожарная охрана впервые понесла потери в 1984 году при тушении Дворца пионеров. В огне погибли Виктор Лапшин и Александр Комоско.
Дань уважения героям-пожарным в своем выступлении отдал глава региона.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Сегодня мы пришли сюда почтить память орловских пожарных – тех, кто в разные годы ценой собственной жизни выполнял профессиональный долг - спасал людей, останавливал огненную стихию. В их честь открыта мемориальная доска на улице Героев пожарных. Само появление этой улицы – это тоже знаковое событие для Орла, для Орловской области».
Действующий сотрудник и ветеран пожарной охраны совместно открыли мемориальную доску. Оба были знакомы с последним героем-пожарным, который встретил свою смерть среди огня в феврале 2014-го. Алексей Сопин вместе с коллегами успел спасти двух человек. Но его самого друзья вынесли из пожара уже бездыханным.

Как символ общей памяти поколений к мемориалу возлагают многочисленные цветы. Это знак благодарности и почтения к тем, кто не задумываясь принес на алтарь спасения самое дорогое – свою жизнь.


Иван Суверин
27 апреля 2018 года

 


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