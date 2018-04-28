Новости версия для печати Сегодня Орел приведут в порядок Руководители области и города сменят пиджаки на рабочую одежду, впрочем, как и большинство жителей регионального центра – в Орле пройдет генеральный субботник.



Уборка города стартовала 2 апреля, участие в экологической акции принимают более 2 000 трудовых коллективов. Помимо городских улиц, в порядок приводят лесопарковые зоны, береговые полосы, парки, скверы, высаживают деревья - молоденькие дубки и липы украсили Дворянку, историко-литературный квартал, тургеневский бережок, а так же сквер у ДК Железнодорожников.



В этом году исполняется 75 лет со дня освобождения Орла от оккупации, поэтому особое внимание уделяется воинским захоронениям, памятниками и мемориалам. В областном центре стартовала акция «Могила Героя» и за один день убрали четыре мемориала в разных частях города. Традиционным местом встречи стала воинская аллея на Троицком кладбище. Там покоятся генералы и рядовые солдаты, партизаны-комсомольцы, зверски замученные фашистами, и герои России, пережившие «роковые сороковые».



Что касается мусора, то к сегодняшнему дню уже убрали больше 20 несанкционированных свалок. Все, что не успели сделать за месяц, планируют завершить сегодня, чтобы областной центр встретил майские праздники во всей красе.





Мария Семак

28 апреля 2018 года







На главную страницу





