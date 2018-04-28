Сегодня Орел приведут в порядок

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Сегодня Орел приведут в порядокРуководители области и города сменят пиджаки на рабочую одежду, впрочем, как и большинство жителей регионального центра – в Орле пройдет генеральный субботник.
Уборка города стартовала 2 апреля, участие в экологической акции принимают более 2 000 трудовых коллективов. Помимо городских улиц, в порядок приводят лесопарковые зоны, береговые полосы, парки, скверы, высаживают деревья - молоденькие дубки и липы украсили Дворянку, историко-литературный квартал, тургеневский бережок, а так же сквер у ДК Железнодорожников.
В этом году исполняется 75 лет со дня освобождения Орла от оккупации, поэтому особое внимание уделяется воинским захоронениям, памятниками и мемориалам. В областном центре стартовала акция «Могила Героя» и за один день убрали четыре мемориала в разных частях города. Традиционным местом встречи стала воинская аллея на Троицком кладбище. Там покоятся генералы и рядовые солдаты, партизаны-комсомольцы, зверски замученные фашистами, и герои России, пережившие «роковые сороковые».
Что касается мусора, то к сегодняшнему дню уже убрали больше 20 несанкционированных свалок. Все, что не успели сделать за месяц, планируют завершить сегодня, чтобы областной центр встретил майские праздники во всей красе.