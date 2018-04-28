Новости версия для печати «И.С. Тургенев – читаем, рисуем» Выставка, посвященная 200-летию писателя, открылась в областной библиотеке им. Бунина.



На выставке представлены учащихся Школы изобразительных искусств и ремесел - лауреатов международных конкурсов. В экспозиции - иллюстрации к произведениям И.С. Тургенева и работы по историко-биографическим материалам из жизни писателя. В конкурсе приняли участие дети России, Болгарии Германии Беларуси, Туниса в возрасте от 6 до 17 лет. Татьяна Широбокова, заместитель директора орловской Школы искусств и ремесел: «Им по плечу и портрет, и пейзаж, и жанровая композиция, и еще что интересно, благо им позволяет фантазия, они могут дописать произведение - им хочется, чтоб в конце всегда был хеппи-энд, поэтому у них Муму может остаться живой, она может возвращаться к Герасиму в образе ангела и беседовать с ним». Выставка будет работать в читальном зале библиотеки до конца мая.





Татьяна Тимохина

28 апреля 2018 года







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