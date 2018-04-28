Новости версия для печати 29 апреля состоится День абитуриента ОГУ им. И. С. Тургенева Мероприятие начнется в 10:00 и пройдет в здании Фундаментальной библиотеки.



Там будут представлены интерактивные площадки институтов и факультетов.



В 11:00 запланировано приветствие ректора вуза. Ольга Пилипенко расскажет о возможностях студентов ОГУ имени И. С. Тургенева.



Затем ответственный секретарь Приемной комиссии Константин Ререкин ответит на актуальные вопросы, связанные с приемной кампанией.



В 12:00 стартуют мастер-классы по актуальным вопросам ЕГЭ.



Телефон для справок: (84862) 43-27-40.





Орловское Информбюро

28 апреля 2018 года







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