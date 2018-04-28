29 апреля состоится День абитуриента ОГУ им. И. С. Тургенева

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суббота
28.04.2018
14:48:44
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29 апреля состоится День абитуриента ОГУ им. И. С. ТургеневаМероприятие начнется в 10:00 и пройдет в здании Фундаментальной библиотеки.
Там будут представлены интерактивные площадки институтов и факультетов.
В 11:00 запланировано приветствие ректора вуза. Ольга Пилипенко расскажет о возможностях студентов ОГУ имени И. С. Тургенева.
Затем ответственный секретарь Приемной комиссии Константин Ререкин ответит на актуальные вопросы, связанные с приемной кампанией.
В 12:00 стартуют мастер-классы по актуальным вопросам ЕГЭ.
Телефон для справок: (84862) 43-27-40.
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