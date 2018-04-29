Новости версия для печати Сегодня пройдет II межрегиональный фестиваль «Звоны над Орлом» В Орел приехали лучшие звонари ЦФО.



Организацию праздника колокольной музыки благословил митрополит Орловский и Болховский Антоний. Соревноваться в мастерстве звонарного искусства будут в Богоявленском соборе. Начало в 13 часов.



Основная задача форума — сплотить единомышленников, энтузиастов этого дела, и передать свое ремесло следующему поколению. Мастерство колокольного звона и характерный для каждой местности и даже колокольни музыкальный рисунок передаются только от учителя к ученику.





Мария Семак

29 апреля 2018 года







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