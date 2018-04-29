Новости версия для печати В Орловской области организована работа по профилактике инфекций, передающихся с укусом клещей В настоящее время в медицинские организации области уже обратились 18 пострадавших от укусов клещей, в том числе 5 детей, сообщает региональный Роспотребнадзор.



По результатам лабораторных исследований 11,1% клещей, снятых с людей, инфицированы боррелиями.



Начато проведение акарицидных мероприятий. В настоящее время обработано 36,3 га. Это территории Детского парка и Городского центрального парка культуры и отдыха в Орле, а также часть территории Орловского и Мценского районов. С 3 декады апреля начаты акарицидные обработки территорий загородных оздоровительных учреждений на общей площади 76 га. В настоящее время акарицидная обработка проведена на 8 га на территории двух летних оздоровительных учреждений: лагеря «Космос» Залегощенского района и «Юбилейный» Мценского района.



В целях профилактики Управлением Роспотребнадзора по Орловской области начата активная разъяснительная работа среди населения по вопросам профилактики инфекций, передающихся с укусом клещей, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

29 апреля 2018 года







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