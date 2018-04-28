Новости версия для печати В Орле открылась мультимедийная выставка Российского военно-исторического общества «Война и мифы» Это проект, который спустя десятилетия раскрывают всю правду о подвиге русского солдата.



Война и мифы – это поистине уникальная выставка. Её интерактивный формат даёт участникам возможность пройти по следам одних из самых знаменитых героев ВОВ – 28 панфиловцев, или почувствовать на себе всю жестокость артиллерийского обстрела в одном из боёв в Подмосковье, когда немецко-фашистские захватчики были совсем близко к столице нашей Родины – Москве. Другой экспонат переносит гостей выставки в фюзеляж бомбардировщика, который прямо сейчас сбрасывает торпеды на Берлин. Именно эти самолёты 1-го минно-торпедного авиаполка в ночь на 8 августа 1941 года первыми среди всех формирований Красной армии и флота нанесли удар по Берлину.

Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества, научный руководитель выставки «Война и мифы»: «15 самолётов-бомбардировщиков, которые с эстонских островов по прямому пути через Балтийское море, через шквал огня совершили налёт на Берлин. И сбросили бомбы на центр Берлина. Это был акт возмездия - за то, что совершили немцы на нашей земле». С помощью самых современных выставочных технологий, уникальных видео- и фотоматериалов, рассекреченных документов и ранее неизвестных артефактов военной поры выставка в дополненной реальности буквально сталкивает посетителей лицом к лицу с участниками тех страшных боёв.

Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества, научный руководитель выставки «Война и мифы»: «Посетители почувствуют, что значит оказаться в землянке, в реальном бою, когда перед тобой взрывы, когда перед тобой враг и как его останавливать». А молодым гостям выставки было очень интересно увидеть голограммы Сталина, Жукова и Рокоссовского. Познакомившись со всеми экспонатами, глава региона Андрей Клычков отметил, что выставка актуальна, как никогда. И пообещал сюда вернуться в ближайшие выходные.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я на майские праздники с семьёй точно сюда приду – для того, чтобы своим детям показать». Чтобы своими глазами увидеть эту уникальную выставку, у орловцев впереди практически месяц. Выставка работает в фундаментальной библиотеке Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева. В нашем городе она пробудет до 28 мая.





Антон Киселёв

27 апреля 2018 года







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