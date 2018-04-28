Сегодня сотрудники БСМЭ получили уведомления об изменении должностей с понижением окладов

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Сегодня сотрудники БСМЭ получили уведомления об изменении должностей с понижением окладовНе так давно мы рассказывали о проблемах в орловском «Бюро судебно-медицинской экспертизы»: обязанности руководителя там исполняет экономист без медицинского образования, специалисты увольняются, оставшиеся - не уверены, получат ли нормальную зарплату. И вот руководство решило проблему – метод, правда, выбрали странный. Вручили людям уведомления о снижении окладов.
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» разваливают!» – заявляют его сотрудники. Нет ни реагентов, ни элементарно бумаги. После того, как они впервые это озвучили у нас в редакции, их руководство закупило халаты, но на этом - всё. Как и прежде, судмедэксперты продолжают проводить вскрытия кухонными ножами.
Исполняющая обязанности руководителя от комментариев отказывается. О своих проблемах кричат и хотят, чтоб их услышали, – сотрудники. Буквально два дня назад фельдшерам-лаборантам вручили уведомления об изменении должностей с понижением окладов, но с сохранением всех обязанностей и нагрузок.
Александр Политыкин, заведующий танатологическим отделом БУЗ Орловской области «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы»: «Это не дестабилизация, это уже саботаж полнейший со стороны управления, а возглавляет сейчас его человек совершенно не компетентный, экономист, а это - экспертное учреждение».
Ольга Павлова, фельдшер-лаборант судебно-химического отделения БУЗ Орловской области «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы»: «Стараются по одному завести в кабинет и вручают уведомления, где говорится, что меня переводят на должность лаборанта с окладом на 2 тысячи меньше. И если я не соглашусь – до 28 апреля я должна дать согласие или несогласие, в случае несогласия через две недели меня уволят».
Александр Политыкин, заведующий танатологическим отделом БУЗ Орловской области «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы»: «Если сейчас лаборанты у меня уйдут, то – всё: остановка будет уже неизбежна. Эксперты могут проводить исследования трупа. Но оформление документов? Если и это ляжет на них при таком объеме работы, то работать будет невозможно. И, честно говоря, работать на энтузиазме уже надоело».
Сегодня, как и в прошлый раз, двери для нашей съемочной группы были закрыты. Исполняющая обязанности спряталась в приемной, бухгалтерия закрылась на два замка. Как выяснилось позже, звонили в департамент. Оттуда к ним и приехали на выручку. Для начала закрылись в кабинете. Посовещались и нас приняли. Говорили, что руководство не виновато - это все сотрудники очерняют честное имя и. о. Бурилиной. Она хочет ввести платные услуги, а они не позволяют. Но это так, между прочим, на камеру же, следующее.
Галина Бережная, председатель профсоюзной организации БУЗ Орловской области «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы»: «Эти действия совершенно не правомочны, что подтверждает обком профсоюзов».
Однако рабочий день закончился, но уведомления так никто и не отозвал. Не провели с сотрудниками и совещания, не объяснили что к чему.
Павел Сергеев, зам. руководителя департамента здравоохранения, начальник управления здравоохранения Орловской области: «Держится все на контроле. Мы определимся. Сегодня уведомления мы заберем у данных работников. Эти указания будут даны администрации и исполняющей обязанности руководителя данного учреждения. Пока вопрос до конца не проработаем. Даже если согласно порядку будет понижение окладов, то будут указания и это будет выполнено, чтобы были стимулирующие выплаты, чтобы медицинские работники получали достойную заработную плату, которая соответствует указам президента РФ».
Павел Сергеев, зам. руководителя департамента здравоохранения, начальник управления здравоохранения Орловской области: «Мы обратимся по данному сюжету в прокуратуру, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, чтобы провели проверку по данному учреждению и дали нам соответствующие выводы».Большинство работников своего согласия на понижение окладов, скорее всего, не дадут. Что будет дальше? Кто будет работать в бюро? Ответов на эти вопросы пока нет.