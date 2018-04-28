Новости версия для печати Сегодня сотрудники БСМЭ получили уведомления об изменении должностей с понижением окладов Не так давно мы рассказывали о проблемах в орловском «Бюро судебно-медицинской экспертизы»: обязанности руководителя там исполняет экономист без медицинского образования, специалисты увольняются, оставшиеся - не уверены, получат ли нормальную зарплату. И вот руководство решило проблему – метод, правда, выбрали странный. Вручили людям уведомления о снижении окладов.



«Бюро судебно-медицинской экспертизы» разваливают!» – заявляют его сотрудники. Нет ни реагентов, ни элементарно бумаги. После того, как они впервые это озвучили у нас в редакции, их руководство закупило халаты, но на этом - всё. Как и прежде, судмедэксперты продолжают проводить вскрытия кухонными ножами.

Александр Политыкин, заведующий танатологическим отделом БУЗ Орловской области «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы»: «Это не дестабилизация, это уже саботаж полнейший со стороны управления, а возглавляет сейчас его человек совершенно не компетентный, экономист, а это - экспертное учреждение». Исполняющая обязанности руководителя от комментариев отказывается. О своих проблемах кричат и хотят, чтоб их услышали, – сотрудники. Буквально два дня назад фельдшерам-лаборантам вручили уведомления об изменении должностей с понижением окладов, но с сохранением всех обязанностей и нагрузок.

Ольга Павлова, фельдшер-лаборант судебно-химического отделения БУЗ Орловской области «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы»: «Стараются по одному завести в кабинет и вручают уведомления, где говорится, что меня переводят на должность лаборанта с окладом на 2 тысячи меньше. И если я не соглашусь – до 28 апреля я должна дать согласие или несогласие, в случае несогласия через две недели меня уволят». Александр Политыкин, заведующий танатологическим отделом БУЗ Орловской области «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы»: «Если сейчас лаборанты у меня уйдут, то – всё: остановка будет уже неизбежна. Эксперты могут проводить исследования трупа. Но оформление документов? Если и это ляжет на них при таком объеме работы, то работать будет невозможно. И, честно говоря, работать на энтузиазме уже надоело». Галина Бережная, председатель профсоюзной организации БУЗ Орловской области «Орловское бюро судебно-медицинской экспертизы»: «Эти действия совершенно не правомочны, что подтверждает обком профсоюзов». Сегодня, как и в прошлый раз, двери для нашей съемочной группы были закрыты. Исполняющая обязанности спряталась в приемной, бухгалтерия закрылась на два замка. Как выяснилось позже, звонили в департамент. Оттуда к ним и приехали на выручку. Для начала закрылись в кабинете. Посовещались и нас приняли. Говорили, что руководство не виновато - это все сотрудники очерняют честное имя и. о. Бурилиной. Она хочет ввести платные услуги, а они не позволяют. Но это так, между прочим, на камеру же, следующее.

Павел Сергеев, зам. руководителя департамента здравоохранения, начальник управления здравоохранения Орловской области: «Держится все на контроле. Мы определимся. Сегодня уведомления мы заберем у данных работников. Эти указания будут даны администрации и исполняющей обязанности руководителя данного учреждения. Пока вопрос до конца не проработаем. Даже если согласно порядку будет понижение окладов, то будут указания и это будет выполнено, чтобы были стимулирующие выплаты, чтобы медицинские работники получали достойную заработную плату, которая соответствует указам президента РФ». Однако рабочий день закончился, но уведомления так никто и не отозвал. Не провели с сотрудниками и совещания, не объяснили что к чему.

Павел Сергеев, зам. руководителя департамента здравоохранения, начальник управления здравоохранения Орловской области: «Мы обратимся по данному сюжету в прокуратуру, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, чтобы провели проверку по данному учреждению и дали нам соответствующие выводы». Большинство работников своего согласия на понижение окладов, скорее всего, не дадут. Что будет дальше? Кто будет работать в бюро? Ответов на эти вопросы пока нет.





Анна Вайсергисер

27 апреля 2018 года







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