Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Вскрытие проблем не помогло судмедэкспертам. Теперь им урезали оклады.



- «Война и Мифы». О том, что нельзя забывать.



- Их подвиг теперь увековечен в названии улицы.



- Диагноз медицине. Врачи тоже жить хотят!



- Четырехмесячный малыш ждет помощи земляков.



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Вести-Орёл

27 апреля 2018 года







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