В Орле заработал фонтан на бульваре Победы

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суббота
28.04.2018
14:48:47
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В Орле заработал фонтан на бульваре ПобедыФонтан «Лошади» в Детском парке включат к 9 мая.
По информации руководства парка, работа фонтана будет зависеть от погодных условий: если температура воздуха днем будет ниже +20°С, а также в случае дождливой погоды и сильного ветра фонтан включать не будут.
Что касается фонтана в Городском парке культуры и отдыха, то его планируют включить к 1 мая. Сейчас ведутся подготовительные работы. Время работы фонтана: с 11 до 15 часов, с 17 до 21 часа.
Также, по информации управления коммунальным хозяйством города Орла, объявлен электронный аукцион на поиск подрядчика, который возьмет на себя обязанности по обслуживанию фонтана у места слияния Оки и Орлика. Результаты конкурса станут известный после майских праздников, сообщает сайт горадминистрации.
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