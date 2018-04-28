Новости версия для печати В Орле заработал фонтан на бульваре Победы Фонтан «Лошади» в Детском парке включат к 9 мая.



По информации руководства парка, работа фонтана будет зависеть от погодных условий: если температура воздуха днем будет ниже +20°С, а также в случае дождливой погоды и сильного ветра фонтан включать не будут. Что касается фонтана в Городском парке культуры и отдыха, то его планируют включить к 1 мая. Сейчас ведутся подготовительные работы. Время работы фонтана: с 11 до 15 часов, с 17 до 21 часа. Также, по информации управления коммунальным хозяйством города Орла, объявлен электронный аукцион на поиск подрядчика, который возьмет на себя обязанности по обслуживанию фонтана у места слияния Оки и Орлика. Результаты конкурса станут известный после майских праздников, сообщает сайт горадминистрации.





Орловское Информбюро

28 апреля 2018 года







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