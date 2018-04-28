Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 13 ДТП Среди них два ДТП с пострадавшими, в результате один человек получил травмы, один погиб.



27 апреля в 13:35 водитель 1933 г.р., управляя велосипедом, следовал по обочине по автодороге Дмитровск-Долбенькино и на 22 км при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21102». В результате ДТП велосипедист получил травмы, скончался в больнице. 27 апреля в дежурную часть МО МВД РФ Ливенский поступило сообщение, о том, что в Ливенскую ЦРБ доставлен мужчина, который получил травмы в результате ДТП. В ходе проверки было установлено, что 27 апреля в селе Речица в 18:10 водитель, управляя автомобилем «Лада Калина» не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП получил телесные повреждения и был госпитализирован.





Орловское Информбюро

28 апреля 2018 года







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