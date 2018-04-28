Сотрудники Госавтоинспекции Орловской области ведут мониторинг состояния улично-дорожной сети региона

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суббота
28.04.2018
14:48:38
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Сотрудники Госавтоинспекции Орловской области ведут мониторинг состояния улично-дорожной сети регионаПо фактам ненадлежащего содержания дорог и улиц с 20 по 26 апреля 2018 года Госавтоинспекцией Орловской области приняты меры в отношении ответственных за состояние дорог организаций и их руководителей.
Выдано 34 предписания об устранении недостатков в содержании улично-дорожной сети, из которых 29 предназначалось юридическим лицам. Возбуждено 9 дел об административных правонарушениях в отношении юридических лиц ( ГУП Дорожная служба), вынесено 10 представлений владельцам автодорог Орловской области. В органы прокуратуры направлено 4 информации. На комиссии по безопасности дорожного движения направлено 6 предложений.
За данный период на территории области было зарегистрировано 10 ДТП с пострадавшими, в 8-ми из которых установлены недостатки улично-дорожной сети. По всем фактам ДТП Госавтоинспекция приняла меры реагирования ранее, еще до совершения ДТП.
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