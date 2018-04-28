Видео версия для печати На уборку становись! В эту субботу на Орловщине метла, грабли и лопаты были самым востребованным инструментом. Во всех парках и скверах наводили чистоту. На борьбу с мусором и прошлогодней листвой одной большой дружной командой вышли сотни трудовых коллективов. В генеральной предпраздничной уборке принимала участие и наша телерадиокомпания, причем, не только в качестве наблюдателей.



Сотрудники ГТРК «Орел» уверены: лицо компании - не только эфир, но и территория, где она находится, само здание и рабочие кабинеты. Все должно быть образцово-показательным. Также думают и все те, кто в этот погожий весенний день оставил личное и взялся за общественное. Людей с лопатами, метлами, граблями и большими черными пакетами в эту субботу можно было встретить чуть ли не на каждом шагу. Десант чистоты захватил все парки и скверы. Студент и чиновник, общественный деятель и депутат - различия упразднены. Деловые костюмы и галстуки остались для заседаний. Цель одна: сделать Орел красивым и ухоженным. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Вокруг праздничная атмосфера: где-то музыка играет, где-то чай наливают. Люди убирают те места, где приятно гулять и отдыхать. И хотя это называется ежегодным субботником, я уже не в первый раз выхожу на субботник, и это – правильно, и я думаю, что нам даже нужно ускоряться в подобных подходах, нужно выйти коллективами, выйти с друзьями, чтобы сделать уборку. Неделю назад молодежь и профсоюзы уже убирались, но все равно видно, что работы много». Тургеневский бережок и центральный парк культуры и отдыха всегда в списке стоят в первой тройке. В этом году начинается масштабное благоустройство самого парка. Капитально отремонтируют вход и фонтан. Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Сегодня традиционно все сотрудники администрации города, бюджетных, казенных учреждений города, а также неравнодушные жители вышли на субботник, за что я хочу сказать слова огромной благодарности за то, что люди принимают участие в уборке мест общего пользования нашего любимого города. Мы работаем в Городском парке, и сегодня мы намерены убрать не только парк, но и склоны, ведущие к левому берегу реки Оки». А вот аппарат Горсовета местом приложения сил выбрал Детский парк. Им доверили побелку деревьев. Вооружившись кисточками и ведерками, они старательно раскрашивают стволы в белый цвет. Василий Новиков, мэр г. Орла: «Сегодняшний день сам по себе хорош, тем более сегодняшний субботник, такая общественная нагрузка дают нам возможность всем вместе объединиться, с хорошим настроением провести работу на общественных территориях. Это хорошая традиция, которая уже годами отработана, и я считаю, что ее надо поддерживать». Общественные организации и политические партии тоже на боевых рубежах. Фракция ЛДПР решила взять эко-шефство над двумя городскими улицами. Андрей Куцын, руководитель фракции политической партии ЛДПР в Орловском облсовете: «Орловское региональное отделение ЛДПР, недолго думая, решило навести порядок. Мы выбрали традиционное место возле нашего штаба на улице Старомосковской, также улицу Поликарпова мы обычно убираем. Это уже стало доброй традицией, потому что мы, жители Орла, хотим жить в чистом, ухоженном городе». Более 250 тысяч человек не поленились и вышли на улицы области на этот субботник. Он завершил генеральную уборку к майским праздникам. А впереди активистов ждет новый масштабный экодесант уже к юбилею города.









Оксана Гранн

28 апреля 2018 года







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