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Безопасность - в приоритете

Всего на праздничные дни запланировано 47 мероприятий , 10 из которых – массовые. Для обеспечения порядка во время проведения концертов, митингов, шествий помимо полиции привлекут народные дружины и частные охранные организации.



Перед началом мероприятий обследуют места их проведения и прилегающие территории на предмет обнаружения опасных веществ и взрывных устройств. Проверят чердаки и подвалы, нежилые помещения, а также рынки и другие территории с высокой проходимостью.



Усилят охрану города и в дни проведения «последних звонков» и выпускных вечеров — 25 мая и 23 июня соответственно.