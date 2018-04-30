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1 мая отмечается Всемирный день борьбы с астмой

Астма в переводе с греческого - это тяжелое дыхание, удушье. Так проявляет себя бронхоспазм – сужение просвета в бронхах. Кроме того, астма проявляется в виде одышки, свистящих хрипов и тяжести в груди. Основная причина болезни - генетическая наследственность, и программа может запуститься в любом возрасте. Однако всегда есть провокаторы, которые разбудят астму. Это - плохая экология, курение и наиболее часто – аллергия.

Светлана Шкодкина, зав. отделением аллергологии и иммунологии Областной клинической больницы: «Аллергия к различным аллергенам. В первую очередь это дыхательная: аэроаллергены - пыльца растений, полевые клещи, плесневые, эпидермальные – шерсть животных. Есть и пищевые аллергены, которые могут дать толчок к развитию бронхиальной астмы».

К сожалению, астма неизлечима, но врачи научились ее контролировать, создавая пациенту такую программу лечения и профилактики, которая сохраняет нормальное качество жизни.

Непременное условие для астматика – самоконтроль. Для этого создан специальный прибор пикфлуометр, с помощью которого можно осуществляется контроль над заболеванием. При изменениях показателей этого прибора следует обратиться к врачу с целью коррекции лечения.

Лечение - постоянное, причем, всеми необходимыми препаратами астматики годами обеспечиваются за счет государства. Если начать принимать меры на ранней стадии и постоянно контактировать с врачом, то можно добиться такой устойчивой ремиссии, что период между приступами продлится многие годы.