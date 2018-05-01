Новости версия для печати 1 мая – праздник Весны и Труда В Орле Первомай отметят шествием и митингом на главной площади города.



Колонна начнет движение в 9:30 от стадиона «Динамо» до площади Ленина. В 10:00 горожан приглашают на митинг «Мир, труд, май». В нем примут участие первые лица города и области, представители региональной Федерации профсоюзов, общественных организаций. В 13:45 в областном центре стартует мотопробег, посвященный годовщине Великой Победы.





Мария Семак

1 мая 2018 года







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