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«Первомай дарит нам ощущение добрых перемен, успехов, надежду на лучшее»

Дорогие земляки!





Поздравляем вас с праздником весны и труда!

Этот праздник мы всегда встречаем с особым настроением. Первомай дарит нам ощущение добрых перемен, успехов, надежду на лучшее. Главный герой праздника — труженник, человек, который заботится о процветании родной земли и вкладывает в любимое дело частичку своей души.

Наш город славится замечательными трудовыми и культурными традициями, заложенными многими поколениями земляков. Наша задача — не только сохранить добрые обычаи, но и приумножить их.

Искренне желаем всем орловцам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Мэр города Орла Василий Новиков,

Глава администрации города Орла Александр Муромский.