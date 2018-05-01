Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
1.05.2018
19:42:21
Новости
Выборы Президента России 18 марта 2018 года
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

«Первомай дарит нам ощущение добрых перемен, успехов, надежду на лучшее»

Руководители города поздравляют с Праздником.

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с праздником весны и труда!
 
Этот праздник мы всегда встречаем с особым настроением. Первомай дарит нам ощущение добрых перемен, успехов, надежду на лучшее. Главный герой праздника — труженник, человек, который заботится о процветании родной земли и вкладывает в любимое дело частичку своей души.
 
Наш город славится замечательными трудовыми и культурными традициями, заложенными многими поколениями земляков. Наша задача — не только сохранить добрые обычаи, но и приумножить их.
 
Искренне желаем всем орловцам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
 
Мэр города Орла Василий Новиков,
Глава администрации города Орла Александр Муромский.
 
 



Орловское Информбюро
1 мая 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта