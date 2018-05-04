Новости версия для печати За минувшие выходные было выявлено 25 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения Шесть из них отказались проходить освидетельствование. Один водитель привлечен повторно, т.е. в отношении него рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности по ст.264.1 УК РФ.



Госавтоинспекция Орловской области напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (если данные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.





Орловское Информбюро

3 мая 2018 года







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