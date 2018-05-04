Новости версия для печати В эти праздничные выходные свою дату отметила и российская пожарная охрана История службы отсчитывается от указа «О градском благочинии» царя Алексея Михайловича, которым царь возложил противопожарную работу на городскую стражу.



Официальное торжество орловских пожарных состоялось в актовом зале ОГИК и собрало не только действующих пожарных, но и многочисленных ветеранов службы. Для руководителя регионального главка МЧС этот праздник дорог особенно. Александр Новиков отдал борьбе с пожарами больше 20 лет.

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Мне бы хотелось огнеборцам, которые в настоящий момент являются основным костяком системы МЧС, пожелать в канун профессионального праздника здоровья, удачи, благополучия, чтобы всегда они из схватки с огнем выходили победителями. Слова большой признательности, благодарности ветеранам пожарной охраны». Тех, кто отличился в борьбе с огнем и противопожарной работе ждали награды различного достоинства. Огнеборцы и гости праздника, также, почтили память коллег, не вернувшихся с боевого дежурства.





Иван Суверин

3 мая 2018 года







На главную страницу





