Новости версия для печати В Орле отметили Первомай! Старшее поколение этот праздник знает как День международной солидарности трудящихся. В новой истории России его называют Днем весны и труда. Однако он изменился не только внешне, но и внутренне. На первое место вновь вышли социальные проблемы. Этот Первомай не стал исключением. Митинг на главной площади Орла прошел под лозунгом: «За достойный труд, за справедливую социальную политику!».



Более шести тысяч человек собрались на первомайский митинг в Орле. Несмотря на то, что сторонники различных партий пришли под своими знаменами, всех их объединил лозунг «За достойный труд, за справедливую социальную политику».

Николай Меркулов, председатель Федерации профсоюзов Орловской области: «Именно справедливая, основанная на идеологии социального равенства и принципах социального партнерства политика государства способна обеспечить достойные условия жизни для своих граждан. Свои требования социальной справедливости для большинства граждан страны Федерация независимых профсоюзов России оформила как наказы для нового президентского срока Владимира Владимировича Путина». На митинге говорили о гарантиях трудоустройства для выпускников вузов и колледжей, об усилении борьбы с серыми схемами оплаты труда, соблюдении трудового законодательства, социальных гарантиях и о реальных проектах развития области.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «У нас стоит задача привлекать в регион реальные инвестиции. Я абсолютно уверен, что вместе, создавая условия, когда к нам будут приходить новые заводы, новые инвесторы, будут создаваться новые рабочие места, мы можем ставить более глобальные задачи по развитию нашей социальной ответственности в регионе». Свои приоритеты обозначила и законодательная власть.

Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Мы продолжим на законодательном уровне поддерживать малый и средний бизнес, промышленность, инвестиционную деятельность, социальную сферу, незащищенные слои населения, такие как дети-сироты, многодетные семьи и, конечно же, наших ветеранов». Первомайский митинг собрал людей самого разного возраста, профессий, социального статуса и политических взглядов. Но их объединяет одно - желание жить лучше в одной большой дружной и мирной стране.

Лидия Лаврикова, жительница г. Орла: «Я бы хотела, чтобы у нас продолжалась стабильность нашей жизни, чтобы была уверенность в завтрашнем дне». Юлия Демидова, жительница г. Орла: «Я бы хотела, чтобы мы дружно жили – в мире и согласии, и трудились на благо своей страны. Мы – патриоты своей страны, и нам было радостно встретиться здесь, на площади, вместе с остальными». Мирина Исакова, жительница г. Орла: «Уже стало традицией, что это день солидарности трудящихся. И сегодня я в первый раз взяла своего сына, чтобы он увидел, сколько трудового народа у нас в Орле, и сколько партий у нас в Орле существует, чтобы он поближе познакомился с той ситуацией, которая происходит в стране – с социальной, политической».

Празднование Дня весны и труда продолжилось в Городском парке культуры и отдыха. Там открылся летний сезон.



Этот сезон для парка - юбилейный. Вот уже 195 лет он является одним из самых любимых мест отдыха для жителей нашего города. Люди старшего поколения - завсегдатаи парка, но помнят они его совсем другим.

Евгений Курич, житель г. Орла: «Тут была эстрада, артисты, мы приходили слушать концерты. Парк был дальше – до самой площади Ленина». В этом году парк начинает свое преобразование. Для начала капитально отремонтируют только вход и фонтан. Фонтан станет музыкальным, динамическим с разноцветной подсветкой.



А центральная площадь Орла в погожий первомайский день стала местом сбора байкеров – именно здесь они открыли свой сезон. Это мероприятие не смог пропустить врио губернатора. Андрей Клычков признался, что железный конь давно занимает его мысли.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Долгие годы я пытался стать мотоциклистом. Я хочу дать обещание, что подготовлюсь и в следующем году, если байкеры примут меня в свои ряды, хотел бы доехать до центральной площади Орла». В выступлении главы региона прозвучали и просьбы к мотоциклистам соблюдать правила дорожного движения, и обещания – сделать дороги более безопасными. В свою очередь мотоциклисты продемонстрировали навыки вождения, устроив показательные выступления.



На площади был организован концерт. Свою яркую лепту в первомайские праздники внесла почти летняя погода. Днем столбик термометра поднимался к двадцатиградусной отметке.





Оксана Гранн

3 мая 2018 года







На главную страницу





