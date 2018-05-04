Новости версия для печати С 29 апреля по 2 мая на территории Орловской области зарегистрировано 80 ДТП Среди них 14 ДТП с пострадавшими, в результате 19 человек получили травмы (среди них 2 несовершеннолетних).



29 апреля в 11:25 минут водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», следовал по автодороге «М-2 Крым» и в районе 386 км допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Рено». В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир автомобиля «Фольксваген Поло» (женщина 1961 г.р.). Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.



30 апреля в поселке Хотынец в 02:30 водитель 1992 г.р., находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем «Ауди 80» и допустил столкновение с локомотивом, движущимся со стороны г. Орла в направлении г. Брянска. В результате ДТП водитель и пассажир (девушка 1994 г.р.) получили телесные повреждения, госпитализированы в Хотынецкую ЦРБ.



30 апреля в 22:35 водитель, управляя автомобилем «Шкода», двигался по автодороге «Калуга-Орел» и на 198 км не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - остановку общественного транспорта. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, каретой скорой помощи доставлен в больницу.



1 мая в 15:50 водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», следовал по автодороге «Орел-Знаменское» и в районе 10 км допустил съезд в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.



2 мая в 11:50 водитель, управляя автомобилем «Шкода Рапид», двигался по автодороге «Калуга – Орел» и в районе 198 км допустил столкновение с автомобилем «Ниссан Жук», который двигался впереди попутно. В результате ДТП телесные повреждения причинены пассажирам автомобиля «Ниссан»: девочке 2015 г.р. и мальчику 2016 г.р. С места ДТП дети доставлены в НКМЦ им. З.И. Круглой, где им было назначено амбулаторное лечение.



2 мая в 14:30 водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигался по автодороге, ведущей от автодороги «Орел-Брянск» к п. Саханский, и в районе 0 км допустил наезд на стоящее транспортное средство «Шевроле Ланос», с последующим опрокидыванием автомобиля «Рено». В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля «Рено», ему назначено амбулаторное лечение.



2 мая в 16:45 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», следовал по автодороге «Калуга – Орел» и при осуществлении левого поворота в районе 195 км не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Нива», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля «Фольксваген» (женщина 1994 г.р.), которая с места ДТП была доставлена больницу. Водитель и пассажир автомобиля «Шевроле Нива» (женщина 1974 г.р.) также получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

3 мая 2018 года







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