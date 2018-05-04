Новости версия для печати Сегодня утром в Советском районе Орла столкнулись две иномарки ДТП произошло на улице Октябрьской.



В результате ДТП один из автомобилей – «Шевроле Спарк» - опрокинулся на бок. Водитель малолитражки был пристегнут ремнем безопасности и существенных повреждений не получил. А вот автомобилист за рулем «Фольксвагена» оказался в карете скорой помощи.

По предварительным данным, водитель «Фольксвагена» ушел на «встречку» из-за резкого ухудшения самочувствия. Уточнить обстоятельства ДТП инспекторам предстоит в ходе административного дознания.





Иван Суверин

3 мая 2018 года







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