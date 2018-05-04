Новости версия для печати На Орловщине стартует новый проект по отбору молодых управленцев Проект «Молодые кадры Орловщины» станет социальным лифтом, который позволит пройти стажировку в органах власти, и, возможно, трудоустроится после.



Проект получил активное обсуждение в канун праздников, на встрече представителей «Российской Школы Политики» с Андреем Клычковым. Проект «Молодые кадры Орловщины» будет направлен на поиск пока ещё не опытных, но при этом активных и талантливых специалистов и управленцев. Конкурсная база позволит отобрать лучших. В рамках проекта в Орле будет создан центр среднего профессионального образования для ЦФО. Причём попасть туда «по блату» будет невозможно.





Антон Киселёв

3 мая 2018 года







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