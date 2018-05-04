Новости версия для печати Сегодня по всей стране в храмах прошли панихиды по погибшим в пожаре в Кемерово Трагедия в Кемерово произошла 25 марта.



Сегодня – сороковой день после трагедии в торговом центре «Зимняя Вишня», который унес жизни 60 детей и взрослых. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах Русской Православной Церкви проходят заупокойные службы. Орловцы также помолились за невинные души.





Татьяна Напольских

3 мая 2018 года







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