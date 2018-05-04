Сегодня в орловском управлении СКР сообщили о завершении следствия по резонансному уголовному делу бывшей полицейской

|
|
Сегодня в орловском управлении СКР сообщили о завершении следствия по резонансному уголовному делу бывшей полицейскойЭкс-участковый оказалась под следствием в связи с криминальным инцидентом, имевшим место в ноябре позапрошлого года в Огородном переулке, где была убита молодая женщина.
По версии следствия, служительница Закона отказала заявительнице в помощи примерно за час до ее гибели.
Дело бывшей полицейской передано в Советский районный суд для рассмотрения по существу.
Мирослав Зубаков, следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Орловской области:
«Следствием установлено, что обвиняемая 17 ноября 2016 года, прибыв на место совершения противоправных действий местным жителем Андреем Бочковым в один из домов по Огородному переулку города Орла, не приняла должных мер по пресечению угроз убийством, которые Бочков высказывал в адрес своей сожительницы, не доставила его в отдел полиции для составления административного протокола, после чего покинула место совершения административного правонарушения, что позволило Бочкову в этот же день осуществить свой преступный умысел – совершить убийство
сожительницы.