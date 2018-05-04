Новости версия для печати Сегодня в орловском управлении СКР сообщили о завершении следствия по резонансному уголовному делу бывшей полицейской Экс-участковый оказалась под следствием в связи с криминальным инцидентом, имевшим место в ноябре позапрошлого года в Огородном переулке, где была убита молодая женщина.



По версии следствия, служительница Закона отказала заявительнице в помощи примерно за час до ее гибели.

Мирослав Зубаков, следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Орловской области: «Следствием установлено, что обвиняемая 17 ноября 2016 года, прибыв на место совершения противоправных действий местным жителем Андреем Бочковым в один из домов по Огородному переулку города Орла, не приняла должных мер по пресечению угроз убийством, которые Бочков высказывал в адрес своей сожительницы, не доставила его в отдел полиции для составления административного протокола, после чего покинула место совершения административного правонарушения, что позволило Бочкову в этот же день осуществить свой преступный умысел – «Следствием установлено, что обвиняемая 17 ноября 2016 года, прибыв на место совершения противоправных действий местным жителем Андреем Бочковым в один из домов по Огородному переулку города Орла, не приняла должных мер по пресечению угроз убийством, которые Бочков высказывал в адрес своей сожительницы, не доставила его в отдел полиции для составления административного протокола, после чего покинула место совершения административного правонарушения, что позволило Бочкову в этот же день осуществить свой преступный умысел – совершить убийство сожительницы. Дело бывшей полицейской передано в Советский районный суд для рассмотрения по существу.





Иван Суверин

3 мая 2018 года







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