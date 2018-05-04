Новости версия для печати

В Орле пройдет репетиция парада Победы

Сегодня с полуночи до 19 часов запрещена стоянка на ул. Максима Горького (от пл. Ленина до ул. Пионерская), так же авто нельзя оставлять на пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы) и на площадке перед гостиницей «Салют» до пл. Ленина.

А с 15:30 до 19:00 нет проезда по ул. Максима Горького (от ул. Брестская до ул. Пионерская), по пл. Ленина (от ул. Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы) и по Пролетарской горе.