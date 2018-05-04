Новости версия для печати Орловцев приглашают на велопробег по местам боевой славы Велопробег стартует 5 мая. Еще можно успеть подать заявку на участие, но только в том случае, если вам уже исполнилось 16 лет.



Патриотическая акция называется «Дорога Победы», в соцсетях имеется одноименная группа , в которой нужно оставить свои данные – фамилию, имя, дату рождения и номер контактного телефона. Велопробег стартует 5 мая, в 11 часов утра, сбор в 10:00 у Некрасовской школы-интерната. Протяженность маршрута составит 25 км. Участники посетят военно-мемориальные объекты Орловского района, их напоят чаем и накормят полевой кашей. Возрастная категория 16+

















Мария Семак

4 мая 2018 года







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