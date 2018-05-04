Литературный квартал Орла приведут в порядок

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пятница
4.05.2018
19:22:35
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Литературный квартал Орла приведут в порядокВ субботу, 5 мая, все желающие приглашаются к участию в субботнике по благоустройству историко-культурного квартала. Это территория, ограниченная улицами 7 Ноября, Горького, Тургенева и переулком Георгиевским.
Инициатором экологической акции стал Юрий Грымов, советник врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
В рамках субботника предлагается очистить территорию от прошлогодней листвы и мусора, высадить саженцы деревьев и кустарников, побелить бордюры, покосить траву, опилить аварийные деревья, сообщает сайт горадминистрации.
Сбор в 9:45 у здания городского отделения Красного креста (пер. Георгиевский, д. 5). Инвентарь (лопаты, грабли, мешки) предоставляются администрацией города Орла. Участников просят принести с собой перчатки.
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