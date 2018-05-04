Новости версия для печати Литературный квартал Орла приведут в порядок В субботу, 5 мая, все желающие приглашаются к участию в субботнике по благоустройству историко-культурного квартала. Это территория, ограниченная улицами 7 Ноября, Горького, Тургенева и переулком Георгиевским.



Инициатором экологической акции стал Юрий Грымов, советник врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова. В рамках субботника предлагается очистить территорию от прошлогодней листвы и мусора, высадить саженцы деревьев и кустарников, побелить бордюры, покосить траву, опилить аварийные деревья, сообщает сайт горадминистрации. 9:45 у здания городского отделения Красного креста ( Сбор ву здания городского отделения Красного креста ( пер. Георгиевский, д. 5 ). Инвентарь (лопаты, грабли, мешки) предоставляются администрацией города Орла. Участников просят принести с собой перчатки.





Орловское Информбюро

4 мая 2018 года







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