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Коротко о главном

- Направление на ремонт. Сроки и проблемы дорожных работ обсудили сегодня на совещании в администрации Орловской области.

- Сибирякам наш поклон за подвиг и память. Сегодня горсть земли от Вечного Огня была отправлена в Красноярский Край.

- А ты не скрывай... Прокуратура Малоархангельского района выявила недостоверные данные о доходах сельских чиновников.

- Спустя 75 лет челябинский солдат вернулся из своего последнего боя на Болховской земле.