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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 20 ДТП

Среди них 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.

3 мая около девяти часов утра водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», следовал по ул. Октябрьской и в районе д.75 допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Спарк», который следовал во встречном направлении, с последующим опрокидыванием автомобилем «Шевроле Спарк». В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген» получил телесные повреждения, с места ДТП был доставлен в больницу.

3 мая в 13:40 водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», не учел дорожные условия, в результате чего не справился с управлением и допустил съезд кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и каретой скорой помощи был доставлен в приемный покой ЦРБ г. Мценска. Госпитализирован.

3 мая в 8:40 водитель, управляя автомобилем «Дэу Матиз», двигался по ул. Ливенской и в районе дома №2 Б не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21103», который двигался впереди попутно. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 21103» получил травмы. Не госпитализирован.


Орловское Информбюро
4 мая 2018 года

 


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