Новости версия для печати Журналистам продемонстрировали работу «Паркона» Что такое «Паркон» и как он работает? Сотрудники «Орелтранссигнала» впервые согласились на совместный рейд с телевидением. Работу прибора контроля парковки окружают секретностью потому, что именно скрытность обеспечивает неотвратимость наказания.



Культура парковки, говорят в ГИБДД, значимая часть общей водительской культуры, которая у многих орловских автомобилистов, увы, «хромает».

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Несанкционированная парковка наносит значительный ущерб движению добропорядочных водителей. И чтобы не допускать транспортных коллапсов и пробок на улицах города, проводятся специализированные рейды, и в этом им помогает «Орелтранссигнал» На гражданском автомобиле с прибором «Паркон» они патрулируют улицы и фиксируют административные правонарушения». Сотрудники «Орелтранссигнала» известности не ищут, недоброжелателей среди штрафников у них предостаточно. Оператор «Паркона» на съемку соглашается лишь на условиях анонимности. Каждый маршрут машина с прибором объезжает дважды – промежуток движения не менее семи минут. Лишь на втором круге несанкционированная парковка фиксируется окончательно и бесповоротно. Отрывистыми сигналами прибор «Паркон» отсчитывает нарушителей. Чтобы уйти от ответа некоторым автомобилистам не хватает лишь нескольких секунд.



В качестве дополнительного доказательства в машине есть видеорегистратор. Отговорки типа «застрял, сломался» в суде не пройдут. В ГИБДД говорят: работа «Паркона» ценна не тем лишь, что в казну регулярно поступают штрафы. Важно то, что ни один автохам не сможет больше чувствовать себя безнаказанным.





Иван Суверин

4 мая 2018 года







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