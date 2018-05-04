Новости версия для печати В Орле завершился опрос по выбору места для установки бюстов Ивану Санько и Василию Образцову Опрос проводился на сайте администрации города Орла.



Для голосования были предложены две территории: бульвар Победы и сквер Танкистов.



В результате, 286 человек проголосовали за бульвар Победы (76,1%). За сквер Танкистов поступило 90 голосов (23,9%). Всего в опросе приняли участие 376 человек.



Теперь пройдут общественные слушания, за ними - итоговое заседание градостроительного совета Орловской области, где по результатам опроса и слушаний будет принято окончательное решение.



Как сообщает сайт горадминистрации, торжественное открытие памятников запланировано на 5 августа - в день освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.



Герои-разведчики Иван Санько и Василий Образцов 5 августа 1943 года водрузили победное Красное знамя на доме №5 на площади Мира в центре Орла.





Орловское Информбюро

4 мая 2018 года







На главную страницу





