В Орле завершился опрос по выбору места для установки бюстов Ивану Санько и Василию Образцову

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пятница
4.05.2018
19:21:29
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В Орле завершился опрос по выбору места для установки бюстов Ивану Санько и Василию ОбразцовуОпрос проводился на сайте администрации города Орла.
Для голосования были предложены две территории: бульвар Победы и сквер Танкистов.
В результате, 286 человек проголосовали за бульвар Победы (76,1%). За сквер Танкистов поступило 90 голосов (23,9%). Всего в опросе приняли участие 376 человек.
Теперь пройдут общественные слушания, за ними - итоговое заседание градостроительного совета Орловской области, где по результатам опроса и слушаний будет принято окончательное решение.
Как сообщает сайт горадминистрации, торжественное открытие памятников запланировано на 5 августа - в день освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.
Герои-разведчики Иван Санько и Василий Образцов 5 августа 1943 года водрузили победное Красное знамя на доме №5 на площади Мира в центре Орла.
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