В Орле пройдут Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту

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пятница
4.05.2018
19:21:38
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В Орле пройдут Всероссийские соревнования по прыжкам в высотуСегодня эту тему обсудили на рабочей встрече Андрея Клычкова с олимпийским чемпионом по легкой атлетике, первым вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики Андреем Сильновым.
Говорили о развития спорта, о современном оснащении легкоатлетического манежа в Орле. Обменялись и подарками: чемпион подарил Андрею Клычкову спортивную экипировку сборной команды. И в ответном подарке получил памятный сувенир - карту Орловской области.
Открытие соревнований состоится 5 мая в 11:00 в легкоатлетическом манеже города Орла. В соревнованиях планируется участие порядка 100 спортсменов из разных регионов России.
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