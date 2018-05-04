Новости версия для печати В Орле пройдут Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту Сегодня эту тему обсудили на рабочей встрече Андрея Клычкова с олимпийским чемпионом по легкой атлетике, первым вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики Андреем Сильновым.



Говорили о развития спорта, о современном оснащении легкоатлетического манежа в Орле. Обменялись и подарками: чемпион подарил Андрею Клычкову спортивную экипировку сборной команды. И в ответном подарке получил памятный сувенир - карту Орловской области.



Открытие соревнований состоится 5 мая в 11:00 в легкоатлетическом манеже города Орла. В соревнованиях планируется участие порядка 100 спортсменов из разных регионов России.





Татьяна Напольских

4 мая 2018 года







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