Новости версия для печати Сегодня в Свердловском районе перезахоронили останки красноармейцев, отдавших жизнь за освобождение Орловской области Сорок солдат и командиров Красной армии, погибших на полях сражений, наконец, обрели вечный покой. В храме Иконы Казанской Божией Матери села Яковлево прошла панихида по тем, кто не пощадил себя и выполнил свой воинский долг до конца.



От храма траурная процессия двинулась к братскому захоронению. Здесь уже собрались местные жители. Для многих это личная трагедия. Их близкие тоже не вернулись из боя. Вдоль аллеи, ведущей к мемориалу, выстроился Бессмертный полк. Виктор Рожков, глава Свердловского района: «В моей семье находятся шесть похоронок, и разбросаны кости моих близких людей от Кёнигсберга и по всей Восточной Европе. И хотелось бы, чтобы поисковики когда-то нашли моих родных». Более 300 бойцов и командиров Красной армии были подняты из Свердловской земли бойцами сводного поискового отряда только за первые две недели Вахты Памяти. Их поиски начали еще осенью - собирались материалы, проводились разведки на местности. Михаил Крутых, председатель Орловского регионального объединения поисковых движений России: «Эти места захоронений, которые трудно назвать захоронением, не были нигде обозначены. Это так называемы санитарные захоронения. Местные жители после боев стаскивали с полей сражений тела, сбрасывали их в воронки, окопы, блиндажи и просто засыпали их». Очевидцев тех страшных боев уже не осталось, но многие делились информацией, которая, как самая драгоценная реликвия, передавалась из уст в уста. Ирина Полякова, жительница Свердловского района: «Здесь везде были бои. У нас поля буквально усеяны телами погибших солдат. Из рассказов стариков мы знаем, что было очень трудно, очень жарко, и захоронить всех не удалось, поэтому осталось просто прикопанных, присыпанных тел». Сколько бы ни прошло лет, а та война по сей день остается глубокой раной в сердцах миллионов людей. Каждый раз она напоминает о себе километрами поросших травой окопов и воронок. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Для меня это такой тяжелый момент – психологически, морально. Действительно, мы много и часто говорим о патриотизме, и это правильное направление, которое мы должны развивать. Но от одних разговоров ничего не меняется. И сегодня мы видим и в Свердловском районе, и во всей Орловской области ту работу, которая и называется патриотизмом – работу по поиску погибших героев». Сегодня на территории Орловской области более 870 воинских захоронений, и тропа памяти к ним не зарастает. Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Мы всегда будем помнить наших героев, и всегда будем верить, что у нас сильная могучая страна. Мы всегда сможем защитить своих жителей, свою страну от всех недругов, и всегда готовы встать в один строй вместе с Бессмертным полком». Война никогда не закончится, пока не будет похоронен последний ее солдат. 22 июня останки еще 264 красноармейцев предадут земле на воинском захоронении поселка Куракинский.





Оксана Гранн

4 мая 2018 года







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