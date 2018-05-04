Новости версия для печати Сегодня в Тросне открыли стелу «Населенный пункт воинской доблести» Райцентр стал одним из первых, кому присвоили это почетное звание в 2015 году.



Спустя три года в селе появился гранитный монумент высотой почти в 3,5 метра. Он расположился в центре Тросны, у братской могилы. В ней покоятся более 1300 солдат и офицеров Красной Армии, в том числе и те, кто отдал жизнь на Соборовском поле.





Татьяна Напольских

4 мая 2018 года







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