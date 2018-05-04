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Сегодня в Орле при пожаре погибла 96-летняя женщина

В службу спасения о пожаре, который возник в частном одноэтажном доме, сообщили ближайшие соседи потерпевшей. По всей вероятности, уже на момент обнаружения возгорания престарелую жительницу дома было уже не спасти. Хотя распространение пожара огнеборцам удалось предотвратить, помочь самой потерпевшей было уже нечем.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по орловской области: «На момент прибытия первых пожарных подразделений было установлено, что происходит значительное задымление. К большому сожалению, в ходе ликвидации пожара на месте пожара была обнаружена погибшая женщина 96 лет».

Осмотр места происшествия и беседа с сыном погибшей позволили дознавателям предположить и наиболее вероятную причину пожара.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Наиболее вероятно, произошло загорание в так называемом красном углу, в месте нахождения икон и других ритуальных принадлежностей».

Пожилая участница войны не дожила до любимого праздника Победы лишь несколько дней. Окончательные выводы относительно причин трагедии предстоит сделать следователям и экспертам испытательно-пожарной лаборатории.