Новости версия для печати 13-ти орловским молодым многодетным семьям вручили жилищные сертификаты И это, действительно, «счастливчики». Ведь в очереди по программе «Жилье для молодых семей» - более 600 фамилий.



Сегодня 13 молодых семей были приглашены в малый зал городской администрации, там им вручили сертификат на приобретение жилья. Им можно оплатить 35% от стоимости квартиры. Часть средств на это выделяет федеральный центр, часть - областной и городской. Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Примерная стоимость одного сертификата на семью, где четверо детей, составляет более 700 тысяч рублей. Сегодня в бюджете города Орла, несмотря на все сложности и проблемы, мы предусмотрели средства, которые позволили вручить эти сертификаты. В общей сложности на реализацию программы в 2018 году предусмотрено более 11 миллионов рублей». Сертификат получен, настроение чемоданное, но впереди еще много хлопот. До конца месяца нужно заключить договор с банком. Потом в течение полугода продать уже имеющееся жилье и найти новое. Всего в Орле документы собрали и ждут своей очереди 603 молодых семьи. Около ста из них в этом году статус молодой уже потеряют - перешагнут возрастной рубеж в 35 лет, так и не получив заветного сертификата.





Анна Вайсергисер

4 мая 2018 года







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