Новости версия для печати Сегодня в Орле около двух часов дня в результате ДТП пострадал автомобилист Авария произошла на перекрестке улиц Комсомольской и 2-й Посадской.



Дорогу не поделили автобус маршрутного такси и «Лада» 14-й модели. Водитель легковушки получил травмы. Пассажиры маршрутки не пострадали. Инспекторы предположили, что один из участников ДТП двигался на запрещающий сигнал. Кто именно – установит дознание.





Иван Суверин

4 мая 2018 года







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