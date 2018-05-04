Новости версия для печати Молодые активисты ОНФ провели всероссийскую акцию «Аллея Героев», приуроченную ко Дню Героев Труда В нашем регионе «фронтовая» молодёжь в этот день решила облагородить мемориал первой танковой гвардии, расположенный в Орловском районе, где началось наступление танковой бригады полковника Катукова в октябре 1941 года.



Осень 1941 года. На Москву, оставив в тылу окружённые под Брянском и Вязьмой советские части, наступает 2-я танковая группа Гудериана. Главные силы 4-й танковой бригады Катукова заняли оборону у села Первый Воин. Почти неделю ценой собственных жизней они не давали врагу прорваться в Мценск. Так началась битва за Москву. Павел Меркулов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Мы сегодня здесь можем видеть те сложности, с которыми столкнулись наши солдаты. Грунт на этих высотах – известняк. И вгрызться в землю было очень сложно. Если отсюда брать, от этой местности до Тулы, то Гудериана изрядно потрепали наши советские войска». Пробиваться через глину и известняк сложно было и молодым активистам ОНФ. А им предстояло посадить три десятка саженцев красного дуб. Они были выращены студентами Аграрного университета имени Парахина специально для этой акции. Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Ребята подумали и решили, что все нужно облагородить, посадить деревья, убрать мусор, и своим примером показать, как нужно помнить и чтить память о подвиге нашего великого советского народа». Виталий Маштаков, активист регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Мы должны всегда чтить память предков, помнить их подвиг, потому что за счет них мы и живем». В администрации Становского сельского поселения, а именно на их территории находится мемориал и новая «Аллея Героев», пообещали, что будут ухаживать за саженцами и продолжать облагораживать территорию вокруг.





Антон Киселёв

4 мая 2018 года







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