Сегодня в Орле финишировала всероссийская велогонка на призы Орловского Государственного университета им. И.С. Тургенева

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суббота
5.05.2018
7:50:09
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Сегодня в Орле финишировала всероссийская велогонка на призы Орловского Государственного университета им. И.С. ТургеневаГрупповые и индивидуальные заезды длились три дня.
Соревнования стали юбилейными – пятыми по счёту. Один из организаторов – знаменитый велогонщик Денис Меньшов отметил, что и масштаб гонок был соответствующим. Почти полторы сотни участников из 15 регионов страны боролись за призы от опорного вуза. Юноши 13-14 и 15-16 лет смогли поучаствовать как в гонке на время, так и в групповом заезде. В младших группах лидерство оставили за собой спортсмены из Санкт-Петербурга. В числе старших хорошо проявили себя велогонщики из Воронежа.
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