Новости версия для печати Сегодня в Орле финишировала всероссийская велогонка на призы Орловского Государственного университета им. И.С. Тургенева Групповые и индивидуальные заезды длились три дня.



Соревнования стали юбилейными – пятыми по счёту. Один из организаторов – знаменитый велогонщик Денис Меньшов отметил, что и масштаб гонок был соответствующим. Почти полторы сотни участников из 15 регионов страны боролись за призы от опорного вуза. Юноши 13-14 и 15-16 лет смогли поучаствовать как в гонке на время, так и в групповом заезде. В младших группах лидерство оставили за собой спортсмены из Санкт-Петербурга. В числе старших хорошо проявили себя велогонщики из Воронежа. Денис Меньшов, профессиональный велогонщик, организатор соревнований: «Что очень приятно, сегодня в старшей категории наш орловский гонщик Илья Мещеряков занял третье место. Прогресс налицо, у нас появляются результаты».





Антон Киселёв

4 мая 2018 года







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