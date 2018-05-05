Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Вахта памяти, подвигов и поклонения героям. Сегодня в Свердловском районе отдавали почести солдатам Великой Отечественной. - Огненная трагедия. Сегодня в пожаре в Орле погибла пожилая женщина. - Остановка без требования. Сегодня в ДТП попала маршрутка с пассажирами. - Мечты о собственном доме сегодня обрели форму у тринадцати орловских семей. - За призы опорного вуза боролись велогонщики из 15 регионов России.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

4 мая 2018 года







На главную страницу





