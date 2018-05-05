Новости версия для печати Сегодня орловское радио отмечает 90 лет Первая местная передача вышла в эфир 5 мая 1928 года. Это была трансляция с праздничного митинга. Репродукторы установили на площади Карла Маркса, у Дома крестьянина на ул. Салтыкова-Щедрина и еще в нескольких точках города.



На момент открытия было всего пять радиоточек, но в короткие сроки их стало полторы тысячи. За 90 лет своего существования радио не раз обновлялось и модернизировалось. Одна из последних перемен – переход на цифровое оборудование. Максим Шилов, шеф-редактор «Радио России. Орёл»: «Цифровое оборудование дает очень много возможностей, но в то же время появляются новые необходимые меры, которые нужно применять при его использовании, потому что оно очень дисциплинирует. Цифровое оборудование не терпит ошибок и каких-то погрешностей: четко в определенное время должна выйти программа, она должна иметь определенный хронометраж, и все это должны учитывать наши звукорежиссеры и журналисты. Конечно, есть определенное облегчение, потому что многое делалось вручную, теперь этот процесс можно автоматизировать, и мы этому очень рады». Сегодня «Радио России. Орёл» - это источник самой разной информации для жителей региона. Пять раз в день выходят новости, при этом лишь один выпуск – в повторе. Кроме этого журналисты уделяют немало времени тематическим программам – о спорте, политике, культуре, здравоохранении, законе, о социальных вопросах и сельском хозяйстве. Отметим, что слушатели высоко оценивают интерактивные передачи, которые выходят в эфир ежедневно. Мы поздравляем наших коллег с праздником.





Мария Семак

5 мая 2018 года







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