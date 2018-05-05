Новости версия для печати Орловцам предлагают выбрать место для Аллеи трудовой славы На сайте администрации города Орла стартовал опрос общественного мнения о месте расположения в областном центре Аллеи трудовой славы, где будут размещены фотопортреты передовиков труда Орловщины.



Предлагается проголосовать за одну из предложенных территорий или предложить альтернативное место на свой выбор:

- площадь Содружества (перед администрацией Северного района города Орла, ул. Московское шоссе, д. 137);

- сквер имени пионерской организации «Орлята» (перед магазином «Орел», ул. Приборостроительная, д. 21);

- сквер по адресу город Орел, ул. Октябрьская, д. 35 (перед входом в здание Федерации профсоюзов Орловской области).

Опрос будет проходить до 22 мая.





Орловское Информбюро

5 мая 2018 года







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