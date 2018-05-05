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В Орле Госавтоинспекция проверила использование родителями-водителями детских удерживающих устройств

В преддверии летних каникул, когда детей в машинах перевозят активнее, инспекторы стремятся снизить последствия возможных ДТП.

О пользе детских автокресел, говорят инспекторы, лучше всего свидетельствует последнее ДТП с участием детей-пассажиров. «Ниссан Жук», где находились ребятишки, попал под удар на Болховской трассе. По словам отца, у детей остался легкий след от ремня безопасности, но сами дети не пострадали.
Дмитрий Колганов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД по г. Орлу: «Руководством Госавтоинспекции Орловской области было принято решение о проведении профилактических рейдовых мероприятий, направленных на пресечение административных правонарушений, связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля».
В ГИБДД констатируют: многие родители-водители своими отпрысками явно не дорожат. Бывает, что автокресло установлено, но ребенок в нем не пристегнут. 
 
Проверяли инспекторы и такси. Так, в одном из них девочка была надежно пристегнута ремнем в автокресле, а вот грудной малыш в случае аварии оказался бы потенциальной жертвой. Инспекторы говорят штраф, который сегодня сопоставим с ценой среднего автокресла, отнюдь не самое страшное, что может постигнуть нерадивых автомобилистов. Так стоит ли искушать судьбу? 
 
Как сообщили в Госавтоинспекции Орловской области, с начала текущего года в Орловской области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили травмы несовершеннолетние пассажиры. В результате 23 ребенка в возрасте от 1 года до 17 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести, 1 подросток погиб. Благодаря тому, что почти все юные пассажиры перевозились с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих их весу и росту, им удалось избежать тяжелых травм и сохранить жизнь.



Иван Суверин
5 мая 2018 года

 


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