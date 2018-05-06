Новости версия для печати В Орле пройдет VIII международный театральный фестиваль камерных и моноспектаклей «Люди» В кассе театра «Свободное пространство» уже начата продажа билетов.



Фестиваль стартует 1 июня и продлится ровно неделю. В этот раз на него приглашены театры из России, Грузии, Сербии, Хорватии, Польши и Израиля. Зрители увидят более 15 спектаклей, среди которых «Колесо коломбины», «Клоун», «Спасти камер-юнкера Пушкина» и многие другие. Знакомым гостем фестиваля станет театр из Санкт-Петербурга, который так полюбился орловцам. Возрастная категория 16+

















Эва Стасюлевич

6 мая 2018 года







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