Новости версия для печати Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования Прием заявок на участие продлится до 25 мая.



В конкурсе могут принять участие все вузы Российской Федерации, которые реализуют проекты по следующим направлениям:

- поддержка студенческого самоуправления; - поддержка молодежных студенческих инициатив; - патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации; - наука и инновации; - волонтерство и социальное проектирование; - студенческий спорт, туризм; - культура, искусство и творчество; - профессиональные компетенции и предпринимательство; - студенческие СМИ; - международное сотрудничество; - студенческие отряды; - педагогические отряды.

Участникам необходимо пройти регистрацию в Участникам необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» Подробности на информационном портале Орловской области.





Орловское Информбюро

6 мая 2018 года







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