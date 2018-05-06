Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования

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воскресенье
6.05.2018
15:17:33
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Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образованияПрием заявок на участие продлится до 25 мая.
В конкурсе могут принять участие все вузы Российской Федерации, которые реализуют проекты по следующим направлениям:
- поддержка студенческого самоуправления;
- поддержка молодежных студенческих инициатив;
- патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации;
- наука и инновации;
- волонтерство и социальное проектирование;
- студенческий спорт, туризм;
- культура, искусство и творчество;
- профессиональные компетенции и предпринимательство;
- студенческие СМИ;
- международное сотрудничество;
- студенческие отряды;
- педагогические отряды.
Участникам необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь России». Подробности на информационном портале Орловской области.
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